Economia: Amato, controllo bancario manca dell’informalità di un tempo

- Un problema importante relativo alla vigilanza bancaria al giorno d’oggi è il fatto che il controllo non viene più effettuato con l’informalità di un tempo. Lo ha dichiarato il giudice della Corte costituzionale Giuliano Amato, durante la presentazione del libro “Vigilare le banche in Europa” di Stefano Lucchini e Andrea Zoppini, che ha avuto luogo questo pomeriggio presso la sede dell’università Luiss Guido Carli di Roma. “L’impressione comune è che prima dell’introduzione del meccanismo unico non vi fossero regole: non è cosi”, ha detto Amato, aggiungendo che “le regole hanno iniziato a cessare di esistere a causa della progressiva liberalizzazione di vari momenti della vita bancaria”. “La liberalizzazione che ha avuto luogo in ambito comunitario ha irrigidito l’applicazione delle regole, dal momento che la comunanza e la vicinanza che un tempo caratterizzavano il rapporto tra la Banca centrale nazionale e le imprese del settore è venuta a mancare”, ha aggiunto Amato, sottolineando quanto una normativa unica per paesi diversi economicamente e culturalmente costituisca un problema.(Ems)