Speciale difesa: Balcani, Istituto diplomatico internazionale, a 20 anni da fine bombardamenti ancora lontana stabilità

- La comunità internazionale deve compiere ogni sforzo per rimuovere le tensioni presenti nei Balcani e si impegni a favorire una reale stabilizzazione di tutta l'area. E’ quanto chiede Paolo Giordani, presidente dell'Istituto diplomatico internazionale, organizzazione non governativa aggregata alle Nazioni Unite, che nei giorni scorsi ha aperto una sede a Pristina. "A vent'anni dalla fine dei bombardamenti Nato sulla Jugoslavia di Milosevic, l'obiettivo di una piena composizione dei conflitti nella regione deve essere ancora raggiunto", afferma Giordani secondo quanto riferito in un comunicato. Anche se la comunità internazionale e la forza militare internazionale guidata dalla Nato in Kosovo (Kfor), hanno svolto, e continuano a svolgere, un importante lavoro di pacificazione (di tutta l'area), tuttora persistono tensioni che rischiano costantemente di sfociare in pulsioni nazionalistiche, potenzialmente molto pericolose. Questo il principale elemento che emerge dall'analisi svolta in questi mesi dall'Istituto diplomatico internazionale nell'area balcanica. “Forti sono i segnali - sottolinea Giordani - di una ripresa ad una corsa agli armamenti in uno scenario ove la presenza di armi da guerra non è mai stata completamente ricondotta nell'alveo esclusivamente istituzionale. L'Italia è il primo partner commerciale di molti Paesi balcanici e, ancor più degli altri partner europei, ha un forte interesse a determinare gli elementi cardine dell'agenda dell'imminente conferenza di Parigi". "L'Istituto diplomatico internazionale lavora all'integrazione fra i popoli attraverso il suo costante impegno nella formazione, certo che una comune cultura renda più proficuo il dialogo e porti ad una pacifica convivenza tra etnie e religioni diverse evitando, così, il riprodursi di quelle incomprensioni che sono state la spinta che ha generato per secoli sanguinosi conflitti nel cuore dell'Europa. Questo – conclude Giordani – è il significato più profondo della nostra presenza a Pristina". (Com)