Kosovo-Vaticano: premier Haradinaj incontra cardinale Parolin

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha incontrato oggi il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che conclude oggi la sua visita pastorale nel paese. Secondo quanto riferito dai media kosovari, Haradinaj ha detto che la visita di Parolin in Kosovo è un segno di impegno per l'approfondimento delle relazioni bilaterali. "Nel corso dei secoli, il Kosovo e il suo popolo hanno dimostrato i valori occidentali e oggi siamo impegnati come paese per preservare la pace, la stabilità e le libertà religiose. Ho espresso questo impegno con il segretario Parolin per avallare questa partnership e allo stesso tempo chiedere il riconoscimento della Santa Sede", ha affermato Haradinaj.(Rob)