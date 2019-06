Serbia-Usa: premier Brnabic e diplomatico Palmer discutono di dialogo tra Belgrado e Pristina

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, è stata a colloquio con il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, oggi in visita a Belgrado. Secondo una nota del governo serbo, al centro della riunione è stato il dialogo Belgrado-Pristina. La premier ha ribadito che è indispensabile che Pristina elimini i dazi imposti sulle merci di provenienza serba per poter proseguire il dialogo. Il comportamento di Pristina, ha aggiunto, reca danni all'intera regione. Palmer ha concordato sulla necessità di eliminare i dazi da parte di Pristina, aggiungendo che l'attuazione dell'Accordo di Bruxelles e il proseguimento delle trattative sono l'unico modo per individuare una soluzione costruttiva. La necessità di eliminare i dazi è stata sottolineata da Palmer anche in un incontro, sempre nella giornata di oggi, con il presidente serbo Aleksandar Vucic. (segue) (Seb)