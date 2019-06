Kosovo-Serbia: capo missione Unmik Tanin, “momento fragile” per situazione tra due paesi (2)

- Tanin ha ricordato la misura dei dazi sulle merci serbe e bosniache imposte da Pristina, sottolineando che “nonostante la quasi unanime richiesta da parte della comunità internazionale per la sua rimozione”. La posizione di Belgrado, ha rilevato Tanin, “è che l'abolizione delle tariffe di importazione è una condizione minima per riprendere i colloqui nel formato facilitato dall'Ue. I leader di Pristina hanno anche stabilito condizioni pubbliche, anche se non sempre con unità di voce, e mentre è stata creata una squadra negoziale di Pristina, le sue piene responsabilità attendono i chiarimenti”. Il capo della missione Onu in Kosovo ha osservato che “più segnali pubblici incoerenti hanno ostacolato tutti gli sforzi per garantire il pieno coinvolgimento di entrambe le parti in un processo unico o definitivo”. (segue) (Kop)