Kosovo-Serbia: capo missione Unmik Tanin, “momento fragile” per situazione tra due paesi (3)

- In tale circostanza, ha aggiunto, “i leader di tutte le parti devono esercitare la loro responsabilità nel dirigere questa complessa situazione lontano da eventuali gravi escalation. Il coinvolgimento in buona fede, senza minacce e ultimatum, è necessario per ristabilire le condizioni per la ripresa e la continuazione del dialogo politico”. Tanin ha auspicato che tutte le parti coinvolte possano essere in grado di “lavorare collettivamente per garantire che l'incontro programmato a luglio a Parigi sia utilizzato dalle parti per tornare a questioni sostanziali: quelle che riguardano direttamente la vita delle persone e delle comunità”. (Kop)