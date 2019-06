Web tax: Bonomi (Assolombarda), giusto avere armonizzazione globale della tassazione

- Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, commenta il principio d'accordo raggiunto al G20 finanziario in Giappone, sulla necessità di tassare a livello globale i giganti del web: "credo sia opportuna una risposta complessiva dei sistemi economici sul tema della web tax". Lo ha dichiarato interpellato sul tema margine della presentazione dello rapporto "L'economia della Lombardia", curato dalla Banca d'Italia, nelle sede di Assolombarda. "Ormai - ha aggiunto - l'economia vola sopra i confini geografici, e quindi è necessaria una risposta internazionale a queste nuove tipologie di economia, per cui è giusto avere un'armonizzazione della tassazione a livello globale" per i giganti del Web. (Rem)