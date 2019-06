Industria: Cgil, occorrono interventi strutturali, no 'pannicelli caldi'

- Il segretario confederale della Cgil Emilio Miceli, in una nota, denuncia: "I dati sulla produzione industriale diffusi oggi dall'Istat dimostrano che la situazione non può essere affrontata con i 'pannicelli caldi' rappresentati dalle strategie, a zero contenuto di cambiamento, sin qui adottate dal governo". Per poi proseguire: "Quanto rilevato oggi dall'Istituto nazionale di statistica delinea un quadro che purtroppo conosciamo bene: aziende che vanno in crisi, che delocalizzano le produzioni o che cessano l'attività. Dietro ad ognuna di queste ci sono lavoratrici e lavoratori che perdono la loro occupazione, o che sono costretti a sopravvivere attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali. Al ministero dello Sviluppo Economico - ricorda il dirigente sindacale - i tavoli di crisi aumentano, interessando oltre 200 mila lavoratori, mentre a quello del Lavoro si registra il +78 per cento di cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività. Un quadro estremamente grave dimostrato anche dal calo del 17 per cento della produzione di autoveicoli nell'ultimo anno". Per il segretario confederale "occorrono interventi strutturali ed una seria politica industriale, come stanno chiedendo da mesi le mobilitazioni sindacali e come faranno i metalmeccanici venerdì prossimo. Il governo - conclude Miceli - la smetta di descrivere un 'paese che non c'è', e avvii un serio confronto con le parti sociali per uscire da una situazione che appare senza ritorno".(Com)