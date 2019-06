Tunisia: Istituto statistica, paese non è in grado di raggiungere obiettivi di sviluppo Onu

- Negli ultimi cinque anni la Tunisia ha fallito nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite: lo ha detto oggi in conferenza stampa Lamia Zribi, presidente dall'Istituto nazionale delle statistiche. Il funzionario tunisino ha detto che l’Istituto sta lavorando alla creazione di una piattaforma informativa per la raccolta di dati sugli indicatori di sviluppo sostenibile. "Ma la Tunisia darà priorità agli indicatori che corrispondono alla propria realtà", ha detto Zribi, parlando appunto del progetto "Database statistico" relativo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169 sotto-obiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono aspetti di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire società pacifiche entro l'anno 2030. La Tunisia, secondo Zribi, è in grado di coprire appena il 50 per cento degli obiettivi prefissati dall’Onu. (Tut)