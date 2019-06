Imprese: Voltini (Coldiretti), bene conferma Lussignoli alla presidenza di Condifesa Lombardia

- "Congratulazioni a Giacomo Lussignoli per la sua riconferma al vertice dell'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Lombardia. Un risultato frutto dell'impegno di questi anni a tutela delle produzioni agricole attraverso l'attività assicurativa agevolata". Così Paolo Voltini, Presidente di Coldiretti Lombardia, commenta l'elezione di Giacomo Lussignoli alla presidenza di Condifesa Lombardia. "Sono certo che Lussignoli – conclude Voltini – continuerà a mettere a disposizione delle imprese la sua esperienza, in un settore che si sta rivelando sempre più decisivo per il lavoro nelle campagne, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici in atto". Il ripetersi di eventi estremi con sfasamenti stagionali e sbalzi termici significativi – spiega in una nota la Coldiretti Lombardia – è costato all'agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. L'agricoltura – conclude la Coldiretti - è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli. Si tratta di – conclude la Coldiretti – di una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio. (com)