Egitto: autorità telecomunicazioni multa Vodafone per interruzione del servizio

- L'Autorità egiziana per le telecomunicazioni nazionali (Ntra) ha comminato una multa da 10 milioni di sterline egiziane (circa 530 mila euro) a Vodafone Egypt perché ritenuta responsabile di un'interruzione del servizio fornito ai suoi clienti. Lo riferisce la stampa locale citando una dichiarazione ufficiale della Ntra. Il 3 giugno scorso la compagnia di telefonia cellulare e fissa con sede a Londra, nel Regno Unito, ha interrotto il servizio in Egitto per diverse ore. "Ntra non esiterà ad intraprendere tutte le procedure e le misure necessarie per garantire l'alta qualità dei servizi di telecomunicazione ai cittadini", si legge nella dichiarazione. (Cae)