Migranti: Morra (M5s), solidarietà a Patronaggio e vigilanza per sua incolumità

- Il senatore del Movimento cinque stelle Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia, in una nota, esprime a suo nome e di tutta la commissione Antimafia "solidarietà e vicinanza al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Una busta con proiettili e minacce alla sua vita ed a quelle dei suoi figli sono un atto ripugnante e infame. Lo Stato - prosegue - deve attivarsi immediatamente per dare massima protezione al magistrato. In casi come questo non esistono differenze politiche, ma unanime deve essere la condanna che, ripeto, esprimo a nome di tutta la commissione Antimafia. Ho chiamato direttamente Patronaggio per esprimergli a voce la nostra vicinanza". (Com)