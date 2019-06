Farnesina: presentata piattaforma su italiani all'estero, "riflettere su narrativa immigrazione"

- Una piattaforma di archivio epistolare per raccontare l’esperienza degli italiani all’estero con la loro voce e cercare di rappresentarli nel modo più esaustivo: è questo l’intento che ha mosso i curatori del progetto “Italiani all’estero, i diari raccontano”, la piattaforma informatica presentata oggi alla Farnesina. Il progetto, ha spiegato il curatore del progetto Nicola Maranesi nel presentare il progetto, “tende a rappresentare gli italiani all’estero nel modo più esaustivo e a riflettere sull’immigrazione in sé, anche in riferimento alla contemporaneità”. Con un approccio diaristico, il progetto promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e concretizzato con le testimonianze raccolte dal 1984 alla Fondazione Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo), intende raccontare e contestualizzare luoghi, motivazioni e informazioni di chi è emigrato all’estero, il “come, dove, quando”, ha aggiunto Maranesi, che ha ringraziato il consulente editoriale Pier Vittorio Buffa per l’intuizione avuta. (Res)