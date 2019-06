Difesa: ministro Trenta a Festa della Marina a Taranto

- Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha partecipato oggi alle celebrazioni per la Festa della Marina Militare, che si è svolta a Taranto, presso la Stazione Navale Mar Grande. Come riferisce un comunicato stampa, la Festa della Marina torna a Taranto dopo 12 anni, a testimonianza del profondo legame tra la città dei due mari e la Marina: sono circa 15 mila infatti i marinai e gli impiegati civili della Difesa, presenti nel sedime tarantino, e quasi in ogni famiglia c'è una persona legata alla Marina. (segue) (Com)