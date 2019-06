Difesa: ministro Trenta a Festa della Marina a Taranto (3)

- Istituita in ricordo della storica impresa di Premuda, una delle più significative ed ardite azioni compiute sul mare nel corso della Prima guerra mondiale dal comandante Luigi Rizzo, per ricordare quell'insieme di valori, di tradizioni e di imprese che ancora oggi definiscono il tratto della Forza Armata e dei suoi uomini e donne. Il ministro, ricordando la storica impresa di Premuda, ha ricordato che "non c'è dubbio che la nostra Marina Militare sia da sempre sulla scia della costante modernizzazione. Il processo che riguarda le linee operative è iniziato con la Legge Navale del 2014 e procede secondo i programmi, nell'ottica del consolidamento della Squadra Navale nel suo complesso. Il progressivo ingresso in piena operatività di ben sette unità della classe FREMM lo testimonia, così come l'imminente varo della prima unità della nuova classe dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura, che sarà dedicata alla memoria dell'Ammiraglio Thaon di Revel. Oggi è il tempo del fare, del costruire, del rinnovare. Ma è anche il tempo delle emozioni come quelle che abbiamo vissuto a Castellammare di Stabia, al varo di Nave Trieste. O come quella provata oggi con la consegna della Bandiera di Combattimento al Martinengo. Ogni marinaio sa che la Bandiera non è soltanto il segno distintivo dell'appartenenza alla propria Unità e alla Nazione. È molto di più. È il punto di riferimento. È insieme speranza, purezza e devozione agli eroi che hanno fatto grande l'Italia. É l'approdo sicuro di ogni membro dell'equipaggio". (Com)