Sanità: Epatite C, oggi a Roma i lavori di “L’Europa e l’Italia dell’eradicazione del virus entro il 2030”

- "Oltre 200mila italiani non sanno di essere affetti da Epatite C e il nostro Paese è tra quelli in Europa con il maggior numero di persone esposte al virus. L'Italia ha raggiunto il primo obiettivo dell'Organizzazione mondiale della sanità della riduzione al 65% delle morti da Epatite C ma è ancora lontana da quello dell'eradicazione del virus entro il 2030". È quanto emerso oggi a Roma durante i lavori di "L'Europa e l'Italia nell'obiettivo dell'eradicazione dell'infezione da HCV", svoltisi all'Auditorium "Cosimo Piccinno" del Ministero della Salute che si è aperto con un messaggio inviato dal ministro della Salute Giulia Grillo e al quale hanno partecipato numerose personalità tra cui il dg dell'Aifa Luca Li Bassi; i parlamentari Paola Binetti e Ricardo Batista Leite (direttore Public health dell'Università Cattolica del Portogallo). Durante l'evento, promosso dall'Osservatorio sanità e salute in collaborazione con Onde – Osservatorio nNazionale per i diritti dei malati, sono stati analizzati i risultati ottenuti nella lotta alle malattie del fegato indotte dal virus C (HCV) dopo l'introduzione dei farmaci antivirali ad azione "diretta". (segue) (Ren)