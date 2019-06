Sanità: Epatite C, oggi a Roma i lavori di “L’Europa e l’Italia dell’eradicazione del virus entro il 2030” (2)

- "Oggi, grazie alla nuova terapia antivirale IFN-free (DAA) è possibile guarire nel 95% dei casi, ma, purtroppo, la maggior parte dei pazienti affetti da Epatite C non ne è a conoscenza o non si cura sistematicamente. Infatti attualmente sono stati avviati solo 170mila trattamenti antivirali a fronte dei 240mila previsti per il triennio 2017-2019- ha dichiarato il prof. Gian Ludovico Rapaccini, direttore Uo Medicina interna e gastroenterologia della Fondazione Policlinico Gemelli e coordinatore scientifico dell'evento -. Bisogna puntare molto sull'informazione e la prevenzione. I pazienti che non seguono adeguatamente le cure o non sono a conoscenza di essere affetti da HCV e quindi non sono trattati per tempo rischiano la degenerazione della patologia sino alla cirrosi epatica o al tumore al fegato, due delle principali complicazioni con conseguente aumento dei costi sanitari e sociali per il trattamento della patologia in stato avanzato". "In un momento in cui stiamo affrontando il tema della terapia antivirale per il virus dell'epatite C e allarghiamo lo spettro di intervento, è importante far emergere le oltre 200mila persone stimate che possono essere anche ignare di essere affetti da tempo da un virus oggi eliminabile nel 95% dei casi attraverso una terapia orale, non tossica, della durata di poche settimane - ha aggiunto Gloria Taliani, professore ordinario di Malattie infettive alla Sapienza di Roma, in rappresentanza della Simit Società italiana malattie infettive e tropicali -. A tal proposito, abbiamo pianificato, con il professor Rapaccini, una campagna d'intesa con il Ministero della Salute per sensibilizzare la popolazione attraverso uno spot che verrà trasmesso dalle reti Rai prima della giornata mondiali delle epatiti, il 28 luglio prossimo. In questa direzione Simit ha assunto un ruolo di promotore instancabile e attento nei confronti dei progetti di controllo ed eliminazione del virus nei microambienti a rischio". (segue) (Ren)