Sanità: Epatite C, oggi a Roma i lavori di “L’Europa e l’Italia dell’eradicazione del virus entro il 2030” (3)

- L'Osservatorio sanità e salute ha individuato 4 azioni da mettere in campo con urgenza per provare a invertire il trend. Innanzitutto il proseguimento della sorveglianza dei pazienti che hanno risposto al trattamento antivirale ma con cirrosi, al fine di cogliere in fase del tutto iniziale l'eventuale evoluzione in carcinoma epatocellulare. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'attività di prevenzione attraverso una sorveglianza stretta delle popolazioni a rischio di reinfezione (tossicodipendenti "attivi", popolazione carceraria, pazienti coinfetti con HIV ecc.). Decisivo il proseguimento dello screening per la presenza dell'infezione (come di altre patologie) nei soggetti migranti che pervengono nel nostro continente. Infine c'è emersione del "sommerso": l'identificazione, cioè, dei soggetti portatori, anche inconsapevoli, del virus dell'Epatite C al fine di eradicare completamente l'infezione dalle nostre popolazioni. "È evidente che quest'ultimo è l'obiettivo più difficile da conseguire– ha commentato il senatore Cesare Cursi, presidente dell'Osservatorio sanità e salute -, richiede le maggiori risorse economiche e una capillare attività per la quale sarà fondamentale la collaborazione con i medici sul territorio”. “Peraltro, sul medio e lungo periodo, tale obiettivo avrà sicuramente un bilancio economico positivo – ha concluso Cursi -: la scomparsa di una infezione, con relative patologie, dalle nostre popolazioni determinerà la possibilità di non dover più assistere decine/centinaia di migliaia di pazienti con i relativi costi dovuti a visite ambulatoriali, esami di laboratorio e strumentali, ricoveri, trattamento delle complicanze della cirrosi fino alla necessità di ricorrere al trapianto di fegato". (Ren)