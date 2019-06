Mali: Del Re condanna attacco a Sobane-Kou, Italia al fianco di Bamako in lotta a terrorismo

La viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha espresso la sua vicinanza al Mali per l'uccisione di almeno 95 persone in un attacco armato avvenuto la notte scorsa nel villaggio di Sobane-Kou, nel Mali centrale. "Esprimo la mia vicinanza al Mali per questo ennesimo dolorosissimo episodio di violenza. L'Italia è al fianco del Mali nella lotta contro ogni forma di violenza e terrorismo", ha scritto Del Re sulla sua pagina Facebook. L'attacco, stando a quanto riferito da fonti di stampa locali, è avvenuto per mano di uomini armati che hanno aperto il fuoco contro la popolazione, saccheggiando e dando alle fiamme diverse abitazioni. La popolazione del villaggio è di etnia dogon, composta in maggioranza da agricoltori, da anni in competizione con l'etnia peul, composta in maggioranza da pastori. Le regioni centrali del Mali sono teatro da mesi di una recrudescenza di scontri intercomunitari sorti principalmente per lo sfruttamento di terreni e acqua potabile. Nel marzo scorso almeno 160 pastori fulani sono morti nella regione di Mopti in un attacco attribuito alle autorità maliane a cacciatori di etnia dogon. In seguito alla notizia del massacro, il presidente del Mali Ibrahim Boubacar Keita ha annunciato lo scioglimento della milizia di autodifesa Dan Nan Ambassagou, di cui fanno parte numerosi cacciatori dogon, affermando che la sicurezza nazionale dev'essere prerogativa del governo centrale, e non di gruppi armati.