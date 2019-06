Bulgaria-Nord Macedonia: ministri Esteri discutono progressi Trattato di amicizia

- I ministri degli Esteri di Bulgaria e Macedonia del Nord, rispettivamente Ekaterina Zaharieva e Nikola Dimitrov, hanno discusso dei progressi nell'attuazione del trattato di Cooperazione, buon vicinato ed amicizia, durante la prima riunione intergovernativa tenutasi oggi a Sofia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”. Zaharieva ha dichiarato in conferenza stampa che molto è stato realizzato nell'ultimo anno e mezzo ma di auspicare una migliore connettività di trasporto e una risoluzione più rapida di problemi storici. Il capo della diplomazia di Sofia ha sottolineato che il progetto per l'attuazione dell’ottavo corridoio debba essere accelerato. Dimitrov ha detto, da parte sua, che ci sono aree in cui la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno una cooperazione estremamente fruttuosa. “Progressi notevoli sono stati raggiunti nel turismo”, ha osservato il ministro macedone, secondo cui è necessario dare maggiore priorità ai progetti per le infrastrutture stradali e ferroviarie. (segue) (Bus)