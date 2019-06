Bulgaria-Nord Macedonia: ministri Esteri discutono progressi Trattato di amicizia (4)

- I rapporti tra Bulgaria ed Macedonia del Nord sono stati rafforzati dall'accordo bilaterale di amicizia e buon vicinato, che apre le porte alla cooperazione regionale fondata sui valori europei. Negli ultimi anni, Skopje e Sofia hanno iniziato un percorso di forte riavvicinamento, guidato dai due governi. La firma di una dichiarazione congiunta per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in tutti i settori da parte di Borisov e Zaev è stata, insieme a nove accordi settoriali siglati dai rispettivi ministri competenti in materia, il risultato concreto dell' importante riunione intergovernativa tenutasi nel novembre 2017 nella località macedone di Strumica. (Bus)