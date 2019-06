Lavoro: Fico, seguo crisi Whirlpool, auspico soluzione veloce a tutela dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook, sottolinea che "sulla vicenda della Whirlpool c'è un lavoro attento del ministero dello Sviluppo economico e di tutti i soggetti istituzionali competenti per tutelare i 430 lavoratori dello stabilimento di Napoli. Un lavoro - aggiunge - che seguo da napoletano e da presidente della Camera perché so che queste persone e le loro famiglie stanno vivendo un momento difficile". Quindi, la terza carica dello Stato aggiunge: "Mi auguro che si possa trovare al più presto una soluzione per salvaguardare il futuro dei dipendenti, la loro dignità, e il tessuto economico e produttivo del territorio. Le istituzioni sono compatte al loro fianco".(Rin)