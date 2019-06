Decreto crescita: Fassina (LeU), emendamento su debito Roma irricevibile

- "L’emendamento sul debito dei Comuni e in particolare sul debito di Roma, presentato oggi dai relatori al cosiddetto decreto crescita, è irricevibile: colpisce la Capitale e sottrae, dal 2020 al 2048, 2,197 miliardi di euro alla gestione commissariale e, da previsione iniziale, al Bilancio ordinario del Campidoglio". Così in una nota il deputato LeU e consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina. "È particolarmente grave - secondo Fassina - che vengano sottratte al Bilancio di Roma anche le risorse derivanti dall’addizionale comunale all’Irpef, la più elevata d’Italia, versata dai romani. La previsione iniziale, stralciata dal Consiglio dei Ministri, prevedeva un trasferimento del debito storico di Roma e dei relativi flussi al bilancio comunale. Lo scippo che si compie oggi vuol dire condannare la Capitale. Roma rimane, per la Lega, 'ladrona' e da affondare. I M5S si smarchino e facciano prevalere l’interesse nazionale. Votino i sub-emendamenti che presentiamo subito". (Com)