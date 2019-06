Sblocca cantieri: Gelmini (FI), è decreto "sospendi Italia"

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota che "voleva essere il decreto 'Sblocca cantieri', ma è il decreto 'sospendi Italia': un surplus confuso di regole che, con la sospensione per un anno di alcune norme tra le più controverse del Codice, sancisce un limbo giuridico in attesa dell'ennesima riforma della riforma. Serviva un testo coraggioso e fruibile per imprese e amministrazioni, ma la maggioranza ha deciso ancora una volta di non decidere. Per questo motivo", continua la parlamentare azzurra, "Forza Italia ha appena depositato un pacchetto di emendamenti che diano velocità e chiarezza alle norme e certezza di investimenti. Per le imprese, abbiamo proposto tre novità: l'allargamento del soccorso istruttorio, per evitare che gli operatori economici siano esclusi per meri errori materiali nella compilazione dei documenti di gara; il rafforzamento del parere di precontenzioso dell'Anac, per ridurre i processi se vi è il consenso di tutte le parti; ma soprattutto l'aumento dal 20% al 30% dell'anticipo del compenso che la stazione appaltante deve corrispondere all'impresa entro 15 giorni dall'inizio della prestazione. In Italia", conclude Gelmini, "abbiamo più di 30 miliardi di crediti arretrati verso la Pubblica amministrazione e noi siamo convinti che lavorare per il pubblico non debba essere un'operazione in perdita".(Com)