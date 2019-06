Rocca di Papa: Dessì (M5s), solidarietà a persone coinvolte in esplosione, disponibile per ogni necessità

- "Massima solidarietà ai bambini e a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell'esplosione a Rocca di Papa. Solidarietà e vicinanza anche al sindaco Crestini, seriamente ferito, e alle istituzioni comunali. Sin da ora mi rendo disponibile per ogni necessità in queste ore difficili". Così, in un post su Facebook, il senatore di Frascati del MoVimento 5 Stelle Emanuele Dessì. (Com)