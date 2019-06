Rocca di Papa: strada regionale 218 chiusa tra Squarciarelli e via dei Laghi

- Astral Infomobilità comunica alcune deviazioni dopo l’esplosione nel palazzo comunale di Rocca di Papa, in provincia di Roma. In particolare, come riporta una nota, è stata chiusa tra Squarciarelli e via dei Laghi la strada regionale 218 per consentire il transito ai mezzi di soccorso. Astral raccomanda anche di prestare attenzione alla segnaletica sul posto.(Rer)