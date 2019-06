Imprese: accordo Bei e Intesa Sanpaolo, crediti per 1 mld anche per circular economy

- È stato siglato oggi dal presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e dal vicepresidente di Bei, Dario Scannapieco, un accordo per due linee di credito che metteranno a disposizione delle imprese italiane crediti per un miliardo di euro. La prima linea è destinata alle imprese Midcap, quelle che contano tra i 250 e i 3 mila dipendenti, con un finanziamento di 250 milioni di euro messi a disposizione da Bei che vede l’intermediazione di Mediocredito italiano, banca del gruppo Intesa, al quale si aggiunge un pari importo, fornito proprio da Mediocredito, che porta il totale delle risorse disponibili a 500 milioni di euro. Gli interventi sono destinati a progetti di importo non superiore ai 50 milioni con durata massima di 12 anni destinati ad aziende di ogni settore. La seconda linea di credito è una novità per il mercato italiano per interventi legati alla circular economy rivolta a Pmi e Midcap innovative. Anche in questa occasione Mediocredito Italiano duplicherà il plafond di 250 milioni messo a disposizione da Bei. “Sulla circular economy è la prima operazione che facciamo in Italia ed è la più grande in Europa e siamo contenti di averlo fatto con Intesa - ha dichiarato Dario Scannapieco - l’obiettivo è ambizioso, vogliamo che la lotta al cambiamento climatico sia al centro di ogni cosa che facciamo. Stiamo vedendo sul campo che una crescita sostenibile ambientale è correlata anche a una crescita dell’occupazione. L’economia circolare in Italia ha contribuito alla crescita dell’occupazione, guardando i dati i green jobs sono infatti il 13 per cento dell’occupazione del Paese”. (segue) (Rem)