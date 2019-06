Imprese: accordo Bei e Intesa Sanpaolo, crediti per 1 mld anche per circular economy (2)

- “Vogliamo aiutare quelle realtà che conferiscono al sistema economico italiano la sua agilità a reagire ai cambiamenti - ha dichiarato il presidente di Intesa Gros-Pietro - La sfida più importante che abbiamo di fronte è quella del cambiamento climatico e non va dimenticato il ruolo che avrà nel cambiamento dell’economia. Occorrono nuove tecnologie e prodotti, e impianti di recupero del prodotto. In questa visione le imprese italiane sono molto ben piazzate perché siamo primi al mondo come esportazione ma soprattutto nella diversificazione dell’offerta di prodotti. Dobbiamo agire nello sviluppo dell’economia circolare, è un dovere civico e sociale ma anche uno sviluppo positivo per la banca e per i suoi clienti. Quando noi finanziamo queste imprese stiamo finanziando i prodotti che aiuteranno l’umanità ad avere un futuro migliore”. Bei ha scelto come partner Intesa Sanpaolo, unico financial services global partner della Fondazione Ellen MacArthur: “Questa è la messa in pratica di quell’obiettivo che dice che Intesa vuole essere una banca d’impatto, un acceleratore dell’impresa italiana capace di cambiare la società in cui opera” ha concluso il presidente Gros-Pietro. (Rem)