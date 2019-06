Governo: Bonomi (Assolombarda), dia buon esempio pagando stipendi ministri e parlamentari con minibot

- Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, è molto critico sulla proposta avanzata dalla Lega di introdurre dei minibot con cui pagare i debiti della pubblica amministrazione. "Il governo - ha detto il numero uno degli industriali lombardi a margine della presentazione del rapporto "L'economia della Lombardia", curato dalla Banca d'Italia - si è probabilmente distratto perché nella legge di bilancio dell'anno scorso, dal comma 849 al comma 857, è stata messa a disposizione liquidità illimitata da parte della Cassa Depositi e Prestiti in favore delle amministrazioni che certificano crediti a favore delle imprese, quindi se si vuole veramente pagare i debiti della pubblica amministrazione, lo strumento già esiste". "E devo dire - ha aggiunto Bonomi - che è una questione di volontà politica, perché se si vogliono trovare le risorse non posso che rilevare che per 'quota 100' e il reddito di cittadinanza le risorse sono state trovate, quindi se si vogliono trovare le risorse per pagare i debiti in deficit per le imprese non vedo il problema". "Siccome - ha proseguito - ci accusano di essere sempre quelli che dicono no, io sono molto positivo: iniziamo un bel anno di sperimentazione con i minibot. In quest'anno paghiamo gli stipendi di ministri e parlamentari, vediamo l'efficacia e dopo l'anno di sperimentazione, vediamo poi se è lo strumento giusto da utilizzare per pagare le imprese. "Quindi - ha concluso il presidente di Assolombarda con una battuta - noi siamo responsabili. 'Prima gli italiani', per una volta tanto 'prima i parlamentari italiani'. Diano il buono esempio". (Rem)