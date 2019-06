Polonia: proposta unificazione partiti Po e Nowoczesna

- I partiti polacchi di opposizione Piattaforma civica (Po) e Nowoczesna si uniranno. Questa le decisione presa durante la riunione dei consigli nazionali delle due formazioni. Come assicura il leader di Po Grzegorz Schetyna, "a giugno il partito partirà con la campagna elettorale soprattutto nelle parti della Polonia che non hanno votato per la Coalizione europea". Gli esponenti delle due formazioni vogliono aprire il dialogo e ascoltare la gente perché, come dice Schetyna: "se qualcuno non ci ha votato prima vuol dire che dobbiamo impegnarci di più". Nella squadra elettorale del partito unificato si troveranno, tra gli altri, il deputato di Po Krzysztof Brejza e il segretario di Po Adam Szłpaka. Al momento il partito sta analizzando i dati e rinnovando le strutture per poter mettere sulle liste le nuove forze composte soprattutto da giovani. Tra le proposte che il partito propone figurano un migliore servizio nazionale di pronto soccorso, l'accesso ai medici specializzati, istruzione e condizioni migliori per l'infanzia. La leader di Nowoczesna Krystyna Lubnauer ha aggiunto che le due forze politiche unite "vogliono che in otto anni la Polonia diventi il miglior paese per vivere in tutta l'Unione europea. Lo faremo risanando il sistema sanitario e introducendo una vera riforma dell'istruzione che restituisca la dignità agli insegnanti. Infine, semplificheremo il sistema delle tasse, per valorizzare l'economia polacca". (Vap)