Speciale difesa: Ucraina, Sbu, rafforzato controspionaggio vicino al confine con la Moldova

- Le attività di controspionaggio contro gruppi radicalisti russi in prossimità del confine tra Ucraina e Moldova sono in aumento. Lo riferisce il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu). “Abbiamo rafforzato la nostra attività di controspionaggio in prossimità del confine con la Moldova, per evitare che la situazione nel paese precipiti ulteriormente a causa di interferenza esterne negli affari domestici”, si legge in una nota diffusa oggi dal servizio stampa del Sbu, che ha aggiunto di essere impegnato a monitorare gli sviluppi relativi alla politica interna della Moldova. “Siamo costantemente in contatto con i nostri colleghi di Chisinau, e siamo fortemente determinati a contribuire al mantenimento della pace e della stabilità nel paese”, si legge nella nota, in cui viene anche aggiunto che il Servizio di sicurezza sta attualmente discutendo la possibilità di minacce legate alla sicurezza nel paese e nella capitale. “Esortiamo tutte le formazioni e i movimenti politici in Moldova ad assumere un atteggiamento responsabile, ad agire entro i limiti della legge e a risolvere qualsiasi disputa attraverso il dialogo e la diplomazia”, si legge in un comunicato diffuso oggi dal ministero degli Esteri di Kiev. (Res)