Speciale difesa: Iraq, Unmas, presenza ordigni e mine ostacola ritorno sfollati

- La presenza di ordigni inesplosi e di mine nelle zone dell’Iraq liberate dalla presenza dello Stato islamico continua a ostacolare il ritorno volontario e in sicurezza degli sfollati interni. Lo riferisce il Servizio delle Nazioni Unite per l'azione anti-mine (Unmas). "La scala, la densità e la complessità dei pericoli esplosivi non hanno precedenti, rendendo l'Iraq uno dei paesi più contaminati al mondo", indica l’Unmas. Lo Stato islamico, infatti, ha disseminato nei territori dell’Iraq settentrionale che controllava mine e ordigni esplosivi di diverso tipo. Malgrado l’Iraq abbia sconfitto lo Stato islamico da circa due anni – nel dicembre del 2017 - i pericoli delle mine restano "uno dei principali inibitori per il ritorno sicuro, dignitoso e volontario" degli sfollati interni nelle loro case. Nell’ambito delle attività di prevenzione, l’Unmas ha collaborato con paesi partener, come la Germania e il Regno Unito, per addestrare le autorità locali sul rischio e sulla rimozione delle mine. L’Unmas è impegnata per il “ritorno sicuro e volontario” degli sfollati iracheni, ha affermato uno dei responsabili del programma dell'Unmas Pehr Lodhammar. Il funzionario ha aggiunto che non è possibile consentire il ritorno degli sfollati “dal momento che circa il 70 per cento degli ordigni esplosivi si trova sotto le macerie”. Secondo le statistiche del ministero dell'Immigrazione iracheno, solo circa tre milioni di persone su oltre cinque milioni sono tornate alle loro case mentre gli altri si trovano ancora nei campi della regione del Kurdistan. Le armi inesplose rappresentano la sfida più significativa che le autorità irachene devono affrontare per quanto riguarda il ritorno degli sfollati nelle loro zone, specialmente nelle province di Ninive e Kirkuk. (Irb)