Speciale difesa: Iraq, riunione tra Salih, Abdul Mahdi e Al Halbousi per analizzare situazione del paese

- La situazione politica, le condizioni economiche e la sicurezza dell’Iraq sono state al centro dell’incontro avvenuto ieri sera tra il capo dello Stato Barham Salih, il premier Adel Abdul Mahdi, e il presidente del parlamento Mohamed al Halbousi. Secondo quanto riferisce la stampa irachena, i tre hanno discusso anche in merito al completamento della formazione del gabinetto di governo. Particolare attenzione durante i colloqui tra le tre principali cariche dello Stato è stata data alla sicurezza del paese, in particolare nelle provincie di Kirkuk e Diyala. Salih, Abdul Mahdi e Al Halbousi hanno concordato sulla necessità di riportare la stabilità e la sicurezza nelle due province, caratterizzate negli ultimi mesi da attacchi terroristici dello Stato islamico e da scontri tra componenti religiose ed etniche. Per quanto riguarda la politica estera, la riunione concorda sulla necessità di un coordinamento tra le tre presidenze al fine di unificare le posizioni ufficiale, adottando una posizione moderata nelle relazioni tra l’Iraq e la comunità internazionale. Alla riunione le tre cariche dello Stato hanno anche esaminato i recenti vertici di Lega araba e Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) che si sono tenuti tra le fine di maggio e i primi di giugno alla Mecca in Arabia Saudita. (Irb)