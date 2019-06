Speciale difesa: Bangladesh-India, incontro forze di frontiera dall'11 al 15 giugno

- I responsabili della Forza di sicurezza di frontiera (Bsf) dell'India e della Guardia di frontiera del Bangladesh (Bgb) si incontreranno a Dacca la prossima settimana per discutere di diversi temi, inclusi quelli relativi ai reati transfrontalieri. L'incontro sarà il primo dall'insediamento del secondo governo Modi, nonché il quarantottesimo dal 1975. La riunione si terrà nella capitale bengalese dall'11 al 15 giugno. Il comandante della Bsf indiana, R. K. Mishra, guiderà una delegazione di dieci membri, comprendente funzionari del ministero dell'Interno, che è l'autorità che controlla il Bsf, di agenzie anti-narcotraffico e un diplomatico dell'ambasciata indiana a Dacca. I lavori si svolgeranno nel quartier generale della Bgb nell'area di Pilkhana, nella capitale. La delegazione del Bangladesh, di 19 membri, sarà guidata dal generale Shafeenul Islam. Tra i temi all'ordine del giorno ci saranno il contrabbando di banconote indiane false, di sostanze stupefacenti, di bestiame e altri reati collegati. Si discuterà delle misure prese per prevenire attacchi contro il personale di sicurezza di frontiera e del contrasto ai gruppi ribelli indiani che operano dal Bangladesh. Saranno parte della discussione anche argomenti relativi alle infrastrutture di confine, al pattugliamento coordinato in aree vulnerabili e alla condivisione di informazioni. Le due parti dovrebbero anche condividere aggiornamenti riguardo al movimento dei rohingya lungo il confine e preparare misure di rafforzamento della fiducia per risolvere velocemente crisi. La relazione tra i due paesi, che condividono un confine di 4.096 chilometri, è ottima; le due forze di frontiera si sono incontrate a settembre a Nuova Delhi. (Inn)