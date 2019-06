Speciale difesa: Burkina Faso, attacco armato nel nord, almeno 17 morti

- Almeno 17 persone sono state uccise in un attacco condotto da uomini armati nella provincia di Soum, nel nord del Burkina Faso. Lo hanno riferito ai media locali fonti della sicurezza, per le quali l'attacco è di matrice jihadista. Per far fronte alla recrudescenza di episodi terroristici nella regione, come nella parte orientale del paese, il governo ha inasprito le misure di sicurezza attualmente in vigore. Fra queste, il governatore della regione dell'Est, Saidou Sanou, ha deciso di recente di prolungare fino al prossimo 6 luglio lo stato di emergenza sul suo territorio. Il provvedimento, ha spiegato Sanou, resterà in vigore dalla mezzanotte alle 4 del mattino nella località di Fada N'Gourma, mentre in altre zone della regione si applicherà a partire dalle 19.30. Di recente cinque insegnanti sono morti in un attacco jihadista a Maytagou, nella provincia centro-orientale di Koulpelogo, mentre nel nord del paese si sono moltiplicate le aggressioni a sfondo religioso: almeno quattro persone sono morte in seguito ad un attacco islamista in una chiesa cattolica a Toulfé, al confine con il Mali, mentre alla fine del mese scorso un altro attacco ad una chiesa del nord ha provocato la morte di sei persone (un parroco e cinque fedeli). (Res)