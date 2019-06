Moldova: Blocco Acum, prima di dialogo democratici liberino istituzioni statali

- Come reazione all'invito al dialogo politico da parte del Partito democratico moldavo (Pdm), la maggioranza parlamentare, formata dai socialisti e dal Blocco politico Acum, ha risposto che i democratici devono prima liberare le istituzioni statali. "Aspettiamo che il Partito democratico liberi le istituzioni statali e ritiri i suoi sostenitori che si trovano davanti a queste istituzioni in modo che il nuovo governo possa entrare nelle istituzioni e diventare pienamente operativo. Inoltre, il Partito democratico, dall'opposizione parlamentare, deve tornare in Parlamento, al lavoro", ha detto il deputato di Acum, Igor Grosu. Il Blocco Acum e il Partito socialista hanno affermato poco dopo che avrebbero discusso con i democratici sullo stallo politico in cui si trova il paese. "Vogliono che il governo di Pavel Filip lasci volontariamente il governo in modo che si inizi a lavorare. Tante volte abbiamo chiesto il trasferimento pacifico, il trasferimento civilizzato del potere. E' questo che vogliamo e siamo aperti al dialogo ", ha detto il leader di Acum, Andrei Nastase. (segue) (Moc)