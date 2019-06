Decreto Crescita: Mulè (FI), da Upb nuova tegola, in un anno solo fallimenti

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, in una nota, osserva: "Se con il decreto dignità il governo ha dato il via libera a politiche anti-impresa e con il Reddito di cittadinanza ha certificato una visione anti-lavoro, ecco che arriva dall'Ufficio parlamentare di Bilancio la tegola sul decreto Crescita: le tasse aumenteranno, questa la conclusione, con le società e/o imprese che sconteranno la maggiore penalizzazione". In un anno, aggiunge Mulè, "questo governo ha quindi portato a casa solo risultati fallimentari: aumento del debito, crollo delle previsioni di crescita del Pil, segno meno per le stime degli indicatori macroeconomici del paese (dalla produzione industriale ai consumi), occupazione in stallo, tasse che aumentano. L'architrave della politica economica di questo governo si fonda su di un peccato originale: il compromesso perenne al ribasso tra i due azionisti di maggioranza. E la crescita economica di un paese non può dipendere da questo".(Com)