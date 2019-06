Droga: Fontana, congratulazioni a Guardia di finanza Verona per arresto 4 narcotrafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Famiglia e le Disabilità, con delega alle politiche antidroga, Lorenzo Fontana, si congratula su Facebook "on la Guardia di Finanza di Verona per "aver fermato, all'aeroporto Catullo, quattro nigeriani che avevano ingerito 350 ovuli di cocaina ed eroina. Siamo grati alle Forze dell'ordine per il loro lavoro", conclude.(Rin)