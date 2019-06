Libia: ministro Esteri tedesco discute della crisi nel paese con il principe Mohammed bin Zayed

- Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha discusso del dossier libico e della situazione nel paese nordafricano con i regnanti degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha reso noto quest’oggi l’ambasciatore della Germania in Libia, Oliver Owcza, in un messaggio su Twitter. “La Germania continua a sostenere un cessate il fuoco, il ritorno al dialogo politico e il rispetto dell'embargo sulle armi”, ha detto il diplomatico tedesco. “Questo richiede responsabilità e flessibilità da parte di tutti”, ha aggiunto Owcza. Le ostilità iniziate il 4 aprile scorso con l’avvio dell’offensiva dell’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar - sostenuto in particolare dagli Emirati e dall’Egitto - sulla capitale Tripoli hanno causato finora 653 morti (tra cui 41 civili) e 3.547 feriti secondo l’ultimo bilancio fornito dalla missione in Libia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli sfollati invece sono oltre 90 mila, di cui circa la metà minorenni. Almeno 3.394 migranti, infine, sono intrappoli nei centri di detenzione di Tripoli e dintorni e rischiano di essere coinvolti dagli scontri. Il capo della diplomazia di Berlino ha intrapreso venerdì sera, 7 giugno, un tour in Medio Oriente che lo ha portato a Baghdad (sabato), Amman (domenica) e Abu Dhabi (domenica): negli Emirati il ministro tedesco ha incontrato l’omologo Abdullah bin Zayed e l’erede al trono Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Oggi, infine, Maas trova a Teheran, dove è stato ricevuto dal capo della diplomazia iraniana, Mohamed Javad Zarif. (Lit)