Brasile: magistratura critica metodi e contenuti di inchiesta su presunta strategia contro Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta giornalistica brasiliana secondo cui magistratura inquirente e giudicante avrebbero portato avanti una strategia contro l'ex presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva oltre a diffondere notizie false, è frutto di una operazione illegale e contraria all'etica giornalistica. È quanto rispondono, in due note distinte, l pool anti-corruzione dell'operazione Lava Jato della procura federale di Curitiba (Paranà) e l'ex magistrato Sergio Moro, oggi ministro della Giustizia del governo di Jair Bolsonaro. La loro azione, sostiene un'inchiesta pubblicata domenica dall'edizione locale del giornale "The Interceptor", avrebbero lavorato per costruire prove da usare nel processo contro Lula ed ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. Un dossier costruito su un "importante volume" di conversazioni private, tratte da sistemi di messaggistica sui telefoni cellulari, divenuto in fretta argomento centrale del dibattito politico nazionale. (segue) (Brb)