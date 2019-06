Brasile: magistratura critica metodi e contenuti di inchiesta su presunta strategia contro Lula (2)

- "Su presunti messaggi che mi coinvolgerebbero pubblicati dal sito web di Intercept questa domenica, 9 giugno, non viene fornita di indicazione della fonte della persona responsabile dell'invasione criminale dei telefoni cellulari dei procuratori", afferma il ministro Moro nella nota. L'ex giudice critica il giornale "che non mi ha contattato prima della pubblicazione, contrariamente alla regola di base del giornalismo". Quanto al contenuto dei messaggi, la "star" dei processi anti-corruzione, non vede "alcuna anomalia o indirizzamento illecito in qualità di giudice". "Le frasi sono state prese fuori dal contesto e il sensazionalismo utilizzato nel trattare il materiale ignora il gigantesco sistema di corruzione rivelato dall'operazione Lava-Jato", ha concluso Moro. (segue) (Brb)