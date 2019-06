Brasile: magistratura critica metodi e contenuti di inchiesta su presunta strategia contro Lula (3)

- I magistrati del pool "Lava-Jato" hanno a loro volta denunciato di essere "vittime di azioni criminali commesse da un hacker che ha così compito gravi attacchi contro l'attività della procura, mettendo a rischio la privacy e la sicurezza dei suoi componenti". Le toghe rivendicano "il pieno rispetto della legalità" e il lavoro "tecnico e imparziale portato avanti in oltre cinque anni di attività". "La violazione criminale delle comunicazioni delle autorità costituite è un affronto serio e illegale allo stato e in linea con l'obiettivo di impedire il lavoro dell'operazione Lava Jato", si legge nella nota. Inoltre, precisa la magistratura "l'attività criminale travisa i fatti estrapolandoli nell'attuale contesto, falsificando in tutto o in parte le informazioni e diffondendo notizie false", continua. (segue) (Brb)