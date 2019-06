Brasile: magistratura critica metodi e contenuti di inchiesta su presunta strategia contro Lula (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota si sottolinea che "nessuna richiesta di chiarimenti è stata presentata prima delle pubblicazioni, che sorprende e contraddice le migliori pratiche giornalistiche. I magistrati si dicono "a disposizione per fornire informazioni su fatti e le procedure di loro responsabilità, al fine di mantenere la fiducia del pubblico rispetto alla piena legalità e legittimità delle proprie azioni", sottolineando che "i membri della Procura Federale che fanno parte della task force Lava Jato rinnovano pubblicamente il loro impegno in favore di attività tecnica, imparziale e non partigiana". (segue) (Brb)