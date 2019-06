Amministrative Lombardia: De Corato, ottimi risultati ai ballottaggi, storico risultato a Rozzano e Cormano

- Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Polizia Locale ed Immigrazione di Regione Lombardia, commenta in una nota i risultati dei ballottaggi in Lombardia: "Decisamente positivi i risultati ottenuti con la vittoria del centrodestra al ballottaggio di ieri con la quale sono state espugnate le ultime due roccheforti della sinistra come Rozzano (Mi) e Cormano (Mi), città governate da 74 anni dal centrosinistra. Vittoria che segue le precedenti avvenute in altri baluardi della sinistra: Sesto San Giovanni (Mi), Cinisello Balsamo (Mi), Cologno Monzese (Mi), Corsico (Mi) e Cusano Milanino (Mi). Ottimi i risultati di ieri anche in altre città lombarde come Dalmine (Bg), Lumezzane (Bs), Montichiari (Bs), Casalmaggiore (Cr) e Concorezzo (Mb). Tuttavia ci sono anche comuni lombardi nei quali è stato riconfermato o ha vinto il centrosinistra, come, ad esempio, quelli di Cremona e Novate Milanese (Mi)". "Abbiamo perso in città come Bergamo e Cremona, dove ha vinto il csx con, rispettivamente, Giorgio Gori e Gianluca Galimberti, probabilmente perché le discussioni interne sul candidato sindaco hanno minato la credibilità del centrodestra - prosegue De Corato - I candidati calati all'ultimo dall'alto non pagano. Da queste esperienze bisogna imparare. È necessario mettersi subito al lavoro per "riconquistare" Milano, ad oggi, secondo i risultati delle Europee, ancora in mano al centrosinistra. S'inizi dal capoluogo lombardo con un laboratorio che individui la figura del prossimo candidato sindaco del centrodestra per le comunali del 2021. Lo strumento migliore per farlo sono le primarie. Non si può arrivare, come successo in passato, ad avere solo due mesi prima delle elezioni il nome del candidato del centrodestra. Per questo è fondamentale iniziare ad impegnarsi il prima possibile nella scelta del candidato, facendolo in modo che sia condiviso da tutto il cdx, compresa l'ala più moderata, e sia una figura credibile agli occhi della città". (com)