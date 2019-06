Russia: commissione Duma approva progetti emendamento legge Bilancio federale 2019

- La commissione per la finanza pubblica ed il fisco della Duma di Stato russa ha raccomandato l'adozione alla camera bassa del parlamento della bozza di emendamenti al bilancio federale per il 2019 e per il periodo 2020-2021. Il governo ha presentato il documento alla Duma di Stato il 29 maggio. Secondo quanto riferito in precedenza dal presidente della Camera Vjacheslav Volodin, la prima lettura del progetto di legge si terrà il 18 giugno. (Rum)