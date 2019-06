Speciale difesa: Iran-Iraq, consigliere sicurezza nazionale Al Fayyadh incontra Zarif, necessari sforzi per sicurezza regionale

- Il consigliere per la sicurezza nazionale irachena, Faleh al Fayyadh, ha incontrato a Teheran il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. Lo riferisce un comunicato stampa del Consiglio per la sicurezza nazionale. Al Fayyadh e Zarif hanno sottolineato la necessità di compiere sforzi per ottenere sicurezza e stabilità nella regione per superare le crisi attuali. Inoltre, le parti hanno discusso delle strategie per rafforzare le relazioni bilaterali. (Irb)