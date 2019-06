Speciale difesa: Libia, oggi riunione Consiglio di sicurezza su situazione a Tripoli

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà oggi una riunione per discutere la situazione in Libia e, in particolare, gli sviluppi nell’area di Tripoli, dove proseguono gli scontri tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e quelle dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Lo riferisce ad “Agenzia Nova” una fonte della missione Onu in Libia (Unsmil), secondo cui il Consiglio di sicurezza dovrebbe discutere anche dell’estensione del mandato della missione, guidata dall’inviato speciale Ghassan Salamé. La stessa fonte sostiene che la riunione a New York affronterà anche il tema del traffico di armi in Libia e dell’ipotesi di ispezioni nelle navi sospettate di violare l’embargo imposto sul paese nel 2011. Le ostilità iniziate il 4 aprile scorso con l’avvio dell’offensiva dell’Lna sulla capitale hanno causato finora 653 morti (tra cui 41 civili) e 3.547 feriti secondo l’ultimo bilancio fornito dalla missione in Libia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli sfollati invece sono oltre 90 mila, di cui circa la metà minorenni. Almeno 3.394 migranti, infine, sono intrappoli nei centri di detenzione di Tripoli e dintorni e rischiano di essere coinvolti dagli scontri. (Lit)