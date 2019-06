Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo Dacic domani a New York per riunione Consiglio di sicurezza Onu su operato missione Unmik (3)

- La stampa di Pristina riferisce che Haradinaj ha individuato "due possibilità". "Una è relativa ad una grande decisione: dobbiamo ancora sperarci, dopo il coinvolgimento del presidente Trump, e specialmente ora con il diretto coinvolgimento del cancelliere tedesco Merkel e del presidente francese Macron, la possibilità è di raggiungere un grande accordo". Se non si raggiungerà un tale accordo, ha proseguito il premier kosovaro, "ci sarà un processo che durerà per mesi e anni" ma bisognerà trovare almeno una prima intesa di principio dopo di che il processo verrà portato avanti con la mediazione dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini e, possibilmente, con un inviato speciale nominato da Berlino. Parlando venerdì scorso alla conferenza GlobSec, in Slovacchia, lo stesso Thaci ha auspicato che il dialogo con Belgrado dovrebbe continuare in maniera “incondizionata”. “Ricordo ancora una volta che la Serbia deve attuare gli accordi e gli obblighi assunti”, ha detto Thaci, assicurando che il Kosovo da parte sua adempierà gli obblighi previsti dall'Accordo di Bruxelles del 2013. “Vogliamo un accordo con la Serbia che porti al riconoscimento reciproco, senza confini lungo le linee etniche. (segue) (Kop)