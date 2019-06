Kosovo: oggi Consiglio sicurezza Onu discute rapporto segretario generale Guterres (5)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ordinato nella stessa giornata lo stato d'allerta per le Forze armate nazionali dopo aver convocato d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale a seguito degli arresti avvenuti nelle ore precedenti. Secondo quanto riportava l'emittente "Rts", sarebbero state pronte alle operazioni anche le unità speciali delle forze di polizia. Pristina ha dichiarato "persona non grata" il dipendente russo della missione Unmik, auspicando anche la revoca della sua immunità diplomatica. (segue) (Kop)