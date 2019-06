Serbia-Usa: diplomatico Palmer in visita a Belgrado (4)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ordinato nella stessa giornata lo stato d'allerta per le Forze armate nazionali dopo aver convocato d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale a seguito degli arresti avvenuti nelle ore precedenti. Secondo quanto riportava l'emittente "Rts", sarebbero state pronte alle operazioni anche le unità speciali delle forze di polizia. Il giorno successivo all'operazione nel nord del Kosovo l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini,ha dichiarato che tali avvenimenti hanno dimostrato che è necessario riavviare il processo di dialogo fra Belgrado e Pristina. "Quello che è accaduto ieri mostra che Pristina e Belgrado hanno bisogno di tornare al tavolo del dialogo e raggiungere un accordo legalmente vincolante. Quello che è accaduto ieri ci ricorda che tutti vogliamo un accordo legalmente vincolante perché tutta la regione ne trarrà beneficio", ha detto Mogherini. (segue) (Seb)